Новости последнего часа: Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

США ввели санкции против иранских компаний, обвинив их в поставках дронов в РФ, заявили в Минфине Америки.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II, сообщили в Кремле.

Украинские войска выпустили 30 ракет из "Града" по Горловке, заявили в штабе ДНР.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.