Аккаунт в соцсетях принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон сменил название на "принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская".

Титул принца Гарри остался прежним – герцог Сассекский. Он тоже прибыл в Шотландию, где собралась вся королевская семья. Но британские СМИ подчеркивают, принц приехал один, без жены Меган Маркл. Она осталась в Лондоне.

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