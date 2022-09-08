Путин выразил соболезнования после смерти Елизаветы II

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II.

Его телеграмму британскому королю Карлу III опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент отметил, что в течение десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене.

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