Миллионы поклонников по всему миру скорбят о смерти Елизаветы II

По всему миру у Елизаветы II были миллионы поклонников. Сейчас они скорбят и выражают соболезнования королевской семье.

Сообщается, что у здания посольства Великобритании в Москве соберутся люди, желающие почтить память монарха.

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