Мир прощается с Елизаветой II после сообщений о ее смерти.

Президент Швейцарии сказал, что Елизавета II запомнится как "женщина большой силы".

Соболезнования также выразили генсек ООН Антониу Гутерриш и глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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