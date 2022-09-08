Люди собираются возле Букингемского дворца после заявления о смерти Елизаветы II

После официального известия о смерти Елизаветы II люди собираются возле Букингемского дворца в Лондоне.

По всему миру у королевы были миллионы поклонников.

Ожидается, что в Москве люди соберутся у здания посольства Великобритании, чтобы почтить память Елизаветы II.

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