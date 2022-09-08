Новости последнего часа: новый британский монарх взял имя Карл III

Лондонская биржа остановила торги после сообщения о смерти Елизаветы. Об этом следует из данных торгов.

Новый британский монарх взял имя Карл III, сообщил глава правительства Лиз Трасс.

Восстановлен мемориальный комплекс "Саур-могила" в ДНР, разрушенный в 2014 году, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

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