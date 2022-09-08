Новости последнего часа: королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет

Центробанк смягчил порядок выдачи наличных с валютных счетов граждан, зачисляемых с 9 сентября.

Королева Великобритании Елизавета II умерла в возрасте 96 лет, сообщили в Букингемском дворце.

Сеть Stars Coffee планирует открывать кофейни за рубежом. Первая начнет работать в Армении, сообщил совладелец компании и ресторатор Антон Пинский.