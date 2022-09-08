Королева Великобритании Елизавета II скончалась на 96 году жизни. Новость облетела весь мир.

Лидеры всех государств и крупнейших международных организации выразили свои соболезнования.

Подробнее о том, почему Елизавета вошла в мировую историю и какую роль играла в ключевых событиях – в эфире телеканала Москва 24.