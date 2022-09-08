Флаг Британии над Букингемским дворцом приспустили после новости о смерти Елизаветы II

Флаг Британии над Букингемским дворцом приспущен после новости о смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Королева умерла вечером 8 сентября в возрасте 96 лет в замке Балморал в Шотландии. Как сообщили во дворце, король и королева-консорт будут оставаться в Балморале в ночь с 8 на 9 сентября, а затем вернутся в Лондон.

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