Глава британского правительства Лиз Трасс не планирует посещать Шотландию 9 сентября на фоне новостей об ухудшившемся здоровье королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщило в четверг агентство "Рейтер" со ссылкой на официального представителя премьер-министра.

Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре 2021 года она впервые за восемь лет была госпитализирована в одну из лондонских больниц и провела там сутки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.