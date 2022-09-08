У ворот королевской резиденции в Шотландии уже собрались журналисты

18:15
Врачи обеспокоены состоянием здоровья британской королевы Елизаветы II. В Букингемском дворце сообщили, что она была помещена под медицинское наблюдение. Самолет с принцами Уильямом и Эдвардом приземлился в Шотландии, они направятся в замок Балморал.
У ворот резиденции уже собрались журналисты. Вынесли дополнительные железные заграждения. Состояние Елизаветы II стало ухудшаться после смерти супруга, принца Филиппа. Это произошло весной 2021 года.
Елизавета II на протяжении последних нескольких месяцев испытывает проблемы со здоровьем: в октябре прошлого года она впервые за восемь лет была госпитализирована в одну из лондонских больниц и провела там сутки. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью.
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