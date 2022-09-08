К заболевшей британской королеве приехали дети

У Букингемского дворца собрались люди. Десятки человек стоят в ожидании новостей, чтобы своим присутствием выразить поддержку Королеве и ее семье.

Внимание мира приковано к Балморалу, летней резиденции королевы Елизаветы II. Ее состояние здоровья ухудшилось, сообщили во Дворце, королеве рекомендовали находиться под медицинским наблюдением. Позднее стало известно, что все четверо ее детей прибыли в шотландский замок и сейчас находятся с ней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.