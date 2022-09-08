Медики поделились своим беспокойством по поводу здоровья Елизаветы II, которая сейчас находится в своей шотландской резиденции. Туда приехали все ее дети. Также прибыли принц Уильям и супруга Чарльза. Представитель принца Гарри и Меган уточнил, что они в ближайшее время тоже приедут в Балморал.

Как отмечают эксперты по британской королевской семье, о состоянии здоровья Елизаветы II никогда не сообщали никаких подробностей, только факты. Проблемы со здоровьем королева испытывает уже около года. В октябре 2021 она впервые за восемь лет попала в одну из лондонских больниц и провела там сутки. По настоянию врачей королева временно отказалась от дальних поездок и начала появляться на публике с тростью. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.