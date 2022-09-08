Новости часа: десятки людей пришли к замку Балморал из-за ухудшения здоровья Елизаветы II

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Сотни людей собрались у Букингемского дворца после новостей о состоянии здоровья Елизаветы II. Об этом рассказали очевидцы.

Суд в Подмосковье арестовал таксиста, спрятавшего убитого должника в багажник. Об этом сообщила прокуратура.

Более тысячи человек пришлось эвакуировать из-за сильного природного пожара в Турции. Об этом заявили спасатели.