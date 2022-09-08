У Букингемского дворца собрались люди после сообщений об ухудшении состояния Елизаветы II

У Букингемского дворца собрались люди, после сообщений об ухудшении состояния здоровья Елизаветы II. Сама королева находится в Шотландии, она проводила лето в замке Балморал.

Врачи королевской семьи заявили, что обеспокоены ее состоянием. И рекомендовали находится под наблюдением, сообщил Букингемский дворец. С королевой находится ее сын, принц Чарльз, а также его супруга. В Шотландию выехал и принц Уильям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.