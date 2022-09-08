Врачи обеспокоены здоровьем королевы Елизаветы II

Королева Елизавета II находится под медицинским наблюдением, врачи обеспокоены ее здоровьем. К ней приехали дети и внуки.

Монарх находится в замке Балморал в Шотландии. Опасения по поводу здоровья 96-летней королевы Великобритании обострились после того, как 7 сентября она отказалась от участия в заседании Тайного совета. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.