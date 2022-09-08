Королеве Елизавете II порекомендовали быть под наблюдением врачей

Врачи обеспокоены состоянием здоровья Елизаветы II: ей рекомендовали быть под наблюдением. Об этом заявили представители монаршей семьи. Принц Чарльз находится с королевой, сообщили в BBC. Телеканал на 8 сентября уже изменил сетку вещания.

Ранее Букингемский дворец сообщил о проблемах со здоровьем Елизаветы II. Также представители монаршей семьи отметили, что к королеве в замок Балморал направляется принц Уильям. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.