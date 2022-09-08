Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Елизаветы II

Букингемский дворец сообщил о проблемах со здоровьем Елизаветы II. Врачи обеспокоены ее состоянием и рекомендовали находиться под наблюдением, заявили представители монаршей семьи.

Также они отметили, что к королеве в замок Балморал направляются принц Чарльз с супругой. СМИ уточняют, что с ними и принц Уильям.

Ранее Елизавета II принимала Бориса Джонсона, который ушел в отставку, и его преемницу Лиз Трасс, которая заняла пост премьера. После полного рабочего дня 96-летней Королеве понадобился отдых, на котором так настаивают врачи.

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