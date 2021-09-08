На Украине чиновница сыпала землю с кладбища под двери кабинетов горсовета

На Украине работники Роменского горсовета стали жертвами черной магии. Начальница местного отдела кадров несколько месяцев наводила на них порчу.

Женщина приносила с городского кладбища землю и разбрасывала ее у дверей служебных кабинетов. Слухи о ритуалах дошли до мэра. Тот изучил записи с камер видеонаблюдения и вызвал женщину на разговор.

Выйдя из кабинета начальника, она сама написала заявление об увольнении. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.