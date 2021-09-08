Джилл Байден стала первой работающей женой президента США

Супруга президента США Джилл Байден вернулась к своей работе. Она снова преподает в Общественном колледже Северной Виргинии. Джилл ведет курс по написанию академических эссе 2 раза в неделю – по вторникам и четвергам.

Это первый в истории страны случай, когда жена главы государства дома имеет полноценную работу вне стен Белого дома. Максимум, что позволяли себе первые леди до этого, – занимать посты специальных посланников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.