Старейший мост Венеции открылся после реставрации

Старейший мост Венеции Риальто открылся после реставрации. Каменную арку шириной 22 метра, соединяющую берега гранд-канала, удерживают 12 тысяч свай, забитых в дно лагуны.

Для того чтобы привести все в порядок, потребовалось 5 лет и 5 миллионов евро. Бюджет Венеции не пострадал, деньги на реставрацию выделил частный инвестор.

На открытие моста был приглашен знаменитый тенор Андреа Бочелли, исполнивший гимн Италии и арию из оперы "Турандот". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.