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08 августа, 09:45

В мире

Новости мира: в Антарктиде наступил самый жаркий август в истории наблюдений

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Новый температурный рекорд был зафиксирован на станции "Восток" в центральной Антарктиде. Столбики термометров поднялись до отметки минус 32 градуса – это максимальное значение для августа, который на континенте является зимним месяцем. Средняя многолетняя температура на станции "Восток" в августе – около 70 градусов мороза.

Также стало известно, что в Черном море образовался водяной смерч у побережья турецкой провинции Кастамону. Редкие кадры сняли местные жители Турции. Как объяснили ученые, такое явление можно увидеть, когда в море вода стала аномально теплой, а потом происходит вторжение холодного воздуха. О пострадавших из-за смерча не сообщается.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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