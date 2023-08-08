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Большинство детей после скандала с выселением из турецких отелей вернулись в Москву

Большинство детей после скандала с выселением из турецких отелей вернулись в Москву

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Большинство детей после скандала с выселением из турецких отелей вернулись в Москву. 8 человек остались в Турции, чтобы продолжить отдых за свой счет. Об этом сегодня сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Все пострадавшие – клиенты компании "Колибри-тур МСК". Родители оплатили детям отдых в турецком лагере. Но почти 70 человек оттуда выселили за неуплату. Оказалось, деньги не дошли. А компания, которая организовала отдых, вообще не имеет права вывозить тургруппы за границу. Договор родители заключали с индивидуальным предпринимателем. В настоящий момент в деле разбираются следователи и прокуратура.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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