Большинство детей после скандала с выселением из турецких отелей вернулись в Москву. 8 человек остались в Турции, чтобы продолжить отдых за свой счет. Об этом сегодня сообщили в министерстве экономического развития РФ.

Все пострадавшие – клиенты компании "Колибри-тур МСК". Родители оплатили детям отдых в турецком лагере. Но почти 70 человек оттуда выселили за неуплату. Оказалось, деньги не дошли. А компания, которая организовала отдых, вообще не имеет права вывозить тургруппы за границу. Договор родители заключали с индивидуальным предпринимателем. В настоящий момент в деле разбираются следователи и прокуратура.

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