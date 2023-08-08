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Новости мира: в Великобритании открыли центр по разработке вакцин против будущих пандемий

Новости мира: в Великобритании открыли центр по разработке вакцин против будущих пандемий

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В Великобритании открыли центр по разработке вакцин против будущих пандемий. Sky News поделился кадрами из секретной лаборатории Портон-Даун. Ее разместили на военной базе Минобороны под Солсбери.

В штате организации насчитывается 200 ученых. В разработке у них будет около сотни проектов, в том числе по изучению наиболее смертоносных патогенов, которые могут вызвать эпидемию.

Индийское космическое агентство опубликовало первые снимки Луны с автоматической станции "Чандраян-3". На кадрах видны часть космического корабля и покрытая кратерами поверхность спутника Земли. Снимки сделали 5 августа, когда станция вышла на лунную орбиту.

В случае успеха Индия станет четвертой страной, которая доставит аппарат на Луну – после СССР, США и Китая. И впервые луноход окажется вблизи малоизученного южного полюса. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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