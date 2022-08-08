Французский ученый выдал колбасу за реальную звезду из телескопа

Французский ученый сфотографировал колбасу и выдал ее за реальную звезду из телескопа. Он опубликовал снимок в Twitter и назвал изображение "Проксима Центавра" – это ближайшая к Солнцу звезда.

Через несколько дней ученый признался, что пошутил и извинился. Он сказал, что своим розыгрышем хотел призвать подписчиков более осторожно относиться к изображениям в интернете.

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