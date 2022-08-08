Глава комиссии по энергетике Швейцарии призвал жителей страны запастись дровами к зиме

Жителей Швейцарии попросили запастись свечами и дровами для зимы. Глава комиссии по энергетике Вернер Люгинбюль предупредил об отключениях электричества.

По его словам, он сам уже сделал запасы дров. Также прикупил карманные фонарики и батарейки. Кроме того, Люгинбюль сообщил, что Европа рискует столкнуться с масштабным дефицитом электроэнергии и газа в ближайшее время. Власти Швейцарии даже хотят временно закрыть энергоемкие производства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.