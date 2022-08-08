Уоррен Баффетт потерял почти 44 млрд долларов

Инвестор Уоррен Баффетт лишился почти 44 миллиардов долларов. И все из-за падений акций на рынке. Дело в том, что его инвесткомпания Berkshire Hathaway держит большие доли в Apple, Bank of America и American Express. По итогам квартала они подешевели более чем на 20%.

При этом инвесткомпания продолжает следовать главному принципу Баффетта – покупать, когда рынок падает. Поэтому сейчас Berkshire Hathaway значительно нарастила свои инвестиции в ценные бумаги.

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