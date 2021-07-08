Новости мира: суд приговорил к исправительным работам мужчину, бросившего муку в Меланшона

Во Франции суд приговорил к 140 часам исправительных работ мужчину, который забросал мукой лидера партии "Непокорившаяся Франция" Жана-Люка Меланшона. Приятелю хулигана, который снимал происходящее на телефон, наказание еще не определили. Все произошло в середине июня перед началом акции "Марш за свободы" в Париже, который организовали левые партии и профсоюзы. На суде молодой человек пояснил, что хотел атаковать идеи левых политиков, а не конкретного человека.

В порту Дубая прогремел мощный взрыв. Что именно взорвалось, пока непонятно. По одной версии эпицентром стало нефтехранилище, по другой – торговое судно, пришвартованное в гавани. Так или иначе, после взрыва в порту начался сильный пожар. Из-за него спасатели и медики долго не могли подобраться к месту ЧП, обошлось без пострадавших.