Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити

На Гаити задержаны несколько человек, подозреваемые в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Сейчас их допрашивают. При этом четыре человека при попытке задержания оказали сопротивление и были ликвидированы.

В стране объявлено военное положение, оно продлится минимум две недели. На убийство Моиза моментально отреагировали в США. Госсекретарь Энтони Блинкен в телефонном разговоре с исполняющим обязанности премьер-министра Гаити пообещал поддержать курс демократического правления и помочь обеспечить безопасность в стране.

По мнению политологов, такая активность властей США не случайна. В Вашингтоне крайне заинтересованы в стабильности в этой стране. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.