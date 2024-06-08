Новости мира: НАТО отказалась от создания фонда для Украины на сто миллиардов евро

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отказался от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лети на сумму 100 миллиардов евро из-за отсутствия согласия внутри альянса. Новая инициатива, которую министры обороны стран-членов альянса могут одобрить на следующей неделе, составляет около 40 миллиардов евро в год.

Американский астронавт и член экипажа "Аполлон-8" Уильям Андерс разбился на самолете около Сиэтла в штате Вашингтон. На публикуемых кадрах видно, как самолет делал "мертвую петлю", когда при крутом пикировании рухнул в воду.

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