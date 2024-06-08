Новости мира: власти Австралии призвали эвакуироваться жителей из-за паводка

Австралийские власти призывают жителей ряда районов срочно эвакуироваться или приготовиться к очень долгой изоляции в связи с ухудшающейся ситуацией с паводками. Проливные дожди в последние дни привели к разливу рек и частичному обрушению одной из дамб. Вода прибывает к городам Нового Южного Уэлльса и уже отрезала часть магистралей.

В свою очередь, в ночь на 7 июня Израиль нанес удар по школе в центральной части сектора Газа, где прятались шесть тысяч беженцев. Сейчас число погибших выросло до 40, половина из которых – женщины и дети. Отмечается, что данную школу в лагере для беженцев построила ООН.

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