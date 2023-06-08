Нью-Йорк занял первое место в мире по степени загрязнения воздуха, обогнав столицу Бангладеш. Дело в том, что концентрация вредных веществ в американском штате продолжает нарастать из-за смога от канадских пожаров. Жителей города попросили по возможности оставаться дома, а на улице находиться только в масках.

В самой Канаде продолжается борьба с огнем. Там зафиксировали сотни природных очагов возгорания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.