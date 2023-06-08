Пентагон опроверг публикации о наличии у него "внеземных" кораблей

В США всплыла очередная теория заговора об инопланетянах. Пентагон категорически отверг утверждения о том, что хранит у себя корабли пришельцев.

С таким заявлением на неделе выступил бывший сотрудник разведки Дэвид Граш. В телекомпании NewsNation он заявил, что Америка располагает внеземными летательными аппаратами, потерпевшими крушение и даже целыми. По его словам, заполучить их удалось в результате многолетней секретной военной программы.

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