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Пентагон опроверг публикации о наличии у него "внеземных" кораблей
В США всплыла очередная теория заговора об инопланетянах. Пентагон категорически отверг утверждения о том, что хранит у себя корабли пришельцев.
С таким заявлением на неделе выступил бывший сотрудник разведки Дэвид Граш. В телекомпании NewsNation он заявил, что Америка располагает внеземными летательными аппаратами, потерпевшими крушение и даже целыми. По его словам, заполучить их удалось в результате многолетней секретной военной программы.
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