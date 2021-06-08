В Австралии решили премировать тех, кто сделал прививки от COVID-19

11:45
В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.
В Австралии решили премировать тех, кто сделал прививки от коронавируса. К популярной во многих странах мере присмотрелся местный регулятор. Лотереи, купоны, призы и скидки – пока непонятно, что выберет австралийское правительство. В США, например, в нескольких штатах среди привитых разыгрывают по миллиону долларов каждую неделю. Среди популярных акций также бесплатное пиво, купоны на скидки в супермаркеты. В Москве поощрение действует для пенсионеров – это основная группа риска. Они могут получить скидочные и подарочные карты, а также промокоды.
В Аргентине тем временем установили новый рекорд вакцинации – за неделю привились два миллиона человек. В стране постоянно расширяют категории, как только поступают новые партии прививок. Только за последнюю неделю привезли миллионы доз препаратов AstraZeneca и "Спутник V". Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших у себя российскую вакцину.
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