В Австралии решили премировать тех, кто сделал прививки от COVID-19

В рубрике "Откройте, ковид" телезрителям рассказывают последние новости о распространении коронавируса в мире.

В Австралии решили премировать тех, кто сделал прививки от коронавируса. К популярной во многих странах мере присмотрелся местный регулятор. Лотереи, купоны, призы и скидки – пока непонятно, что выберет австралийское правительство. В США, например, в нескольких штатах среди привитых разыгрывают по миллиону долларов каждую неделю. Среди популярных акций также бесплатное пиво, купоны на скидки в супермаркеты. В Москве поощрение действует для пенсионеров – это основная группа риска. Они могут получить скидочные и подарочные карты, а также промокоды.

В Аргентине тем временем установили новый рекорд вакцинации – за неделю привились два миллиона человек. В стране постоянно расширяют категории, как только поступают новые партии прививок. Только за последнюю неделю привезли миллионы доз препаратов AstraZeneca и "Спутник V". Аргентина стала первой из латиноамериканских стран, официально зарегистрировавших у себя российскую вакцину.