В США одобрили лекарство от болезни Альцгеймера

Соединенные Штаты впервые за 20 лет одобрили лекарство для лечения Альцгеймера. Оно называется "Адухельм". Как пишет производитель, препарат подходит пациентам моложе 80 лет и с начальной стадией болезни.

Его вводят внутривенно. В 2019 году исследование "Адухельма" останавливали после того, как производитель признал его неэффективность. В том же году компания пришла к выводу, что при увеличении числа доз лекарство способствует сохранению памяти, способности мыслить и общаться.

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