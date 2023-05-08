Акция "Бессмертный полк" прошла во Франции

Акция "Бессмертный полк" прошла в Париже. В ней приняли участие несколько сотен человек, которые прошли колонной от площади Республики до кладбища Пер-Лашез под "Катюшу" и "День Победы".

В руках участники шествия несли портреты своих предков, сражавшихся в годы Второй мировой войны. Наряду с красным знаменем Победы и российским триколором, они несли флаги Франции и Белоруссии.

На протяжении всего пути участников акции сопровождали жандармы и полиция, обеспечивая им безопасность. Им пришлось оттеснять людей, которые пытались сорвать акцию. Они скандировали антироссийские лозунги и несли украинскую символику.

В ходе шествия сотрудники французской полиции также пресекли несколько попыток провокаций.

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