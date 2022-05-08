Лидер Приднестровья прокомментировал информацию о переводе ВС в полную боевую готовность

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что мобилизация в республике не проводится.

Расчет берегового комплекса "Бастион" выполнил пуск высокоточной ракеты "Оникс" по наземной цели на Украине. Об этом сообщили в Минобороны России.

От пожаров в Красноярском крае пострадали 60 населенных пунктов. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

