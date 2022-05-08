Императорские пингвины в Антарктиде могут исчезнуть навсегда. Об этом заявили аргентинские ученые.

По их подсчетам, это произойдет примерно через 30–40 лет. Во всем виновато таяние ледников. Дело в том, что пингвины размножаются во время антарктической зимы. Для этого им нужен твердый лед. Но если море замерзнет позже или растает раньше времени, то птицы не смогут завершить свой репродуктивный цикл. Новорожденные пингвинята попросту не умеют плавать.

Еще их исчезновению способствует рост туризма и рыболовства в Антарктиде. Все это лишает животных основных источников пищи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.