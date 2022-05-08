Телезрителям рассказали о главных событиях в мире

На острове Шри-Ланка ввели режим ЧП из-за протестов. Местные профсоюзы объявили национальную забастовку с требованием отставки президента страны. Тысячи студентов устроили акцию у здания парламента и уже более суток блокируют дороги к нему. Активисты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом. Сам президент и его старший брат – премьер-министр – отказываются покидать свои посты



В Афганистане женщины теперь обязаны носить хиджаб. В противном случае отцу или мужу нарушительницы будет грозить тюрьма. Об этом официально объявило правящее в Афганистане движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ). В обращении сказано, что по законам шариата все нестарые женщины и девушки на людях должны закрывать свое лицо, оставляя открытыми лишь глаза.

Европейские курорты несут убытки из-за отсутствия российских туристов. Об этом пишет британская газета The Telegraph. Отмечается, что сильнее всего это сказывается на доходах Франции, Италии, Чехии и Черногории. Но самые большие трудности могут возникнуть на Кипре. Там туристическая отрасль составляет четверть экономики острова.

В Гаване 13 сотрудников отеля Saratoga числятся пропавшими без вести. На месте продолжают разбирать завалы после взрыва бытового газа. Он прогремел в пятницу. По последним данным, ЧП привело к гибели 32 человек. В основном это работники гостиницы, которую готовили к открытию 10 мая. Среди жертв также числится одна туристка из Испании.



