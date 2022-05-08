Почти половина жителей Германии выступает против антироссийских санкций. Граждане недовольны подорожанием товаров, которое вызвали ограничительные меры, свидетельствуют данные исследования аналитического центра Civey.

Недовольство выразили 46% опрошенных. При этом 49% респондентов признались, что из-за быстро растущей инфляции вынуждены сокращать расходы.

Ранее жителям Германии рекомендовали в целях экономии ездить на личных машинах помедленнее, а также реже пользоваться душем и мылом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.