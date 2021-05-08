Сотни человек пострадали в стычках с полицией в Восточном Иерусалиме

Почти 200 человек пострадали в результате столкновений палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. Стычки произошли в двух районах – у Храмовой горы и в квартале Шейх-Джаррах.

Наиболее напряженная обстановка была возле мечети Аль-Акса. Как сообщает палестинское агентство, полицейские стреляли по прихожанам резиновыми пулями, а также использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Число жертв полицейской операции в Рио-де-Жанейро возросло до 28 человек. Скончались еще три человека, которые получили тяжелые ранения в перестрелке с полицейскими. Погибших подозревали в крупном наркотрафике. Вооруженная операция прошла в четверг в районе фавел. Ранения также получили два пассажира метро в проезжавшем мимо поезде.

В столице Эквадора с 10 мая прекращает работу общественный транспорт. Как пояснил перевозчик, это не забастовка. У города просто не осталось денег, чтобы обслуживать и содержать технику. Так, с понедельника без транспорта останутся два миллиона человек, именно столько проживает в Кито.



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