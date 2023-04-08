Джо Байден продлил на год режим санкций против России

Джо Байден на год продлил ряд антироссийских санкций, в частности, действие в стране режима ЧС в сфере безопасности. Он и дает право на все запреты. В США такое решение объяснили "вредоносной деятельностью" России, то есть ее предполагаемым вмешательством в американский избирательный процесс. Помимо этого, Байден пообещал и дальше оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

Румынские фермеры заявили о несогласии с решением по украинскому зерну. Они недовольны политикой европейских властей, поддерживающих украинских производителей в ущерб остальным. Цены на зерно упали после того, как Киеву дали льготы на беспошлинный вывоз пшеницы. Поставки ранее вывели на протесты фермеров в Польше, и Украина в итоге согласилась остановить экспорт зерна в эту страну, при этом сохранив через нее транзит своей продукции.



В центре Стамбула обрушился 5-этажный дом. Сначала прохожие заметили, что от здания откалываются фрагменты, и вызвали муниципальные службы, полицию, пожарных. Те оцепили строение и запретили движение для трамваев. В итоге здание все же сложилось как карточный домик. Сейчас правоохранители выясняют, кто несет ответственность за рухнувший дом.

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