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Новости

08 марта, 14:30

В мире

Новости мира: польский премьер-министр собирается провести переговоры с фермерами 9 марта

Новости мира: польский премьер-министр собирается провести переговоры с фермерами 9 марта

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В Польше премьер-министр Дональд Туск собирается провести переговоры с протестующими фермерами 9 марта. Общенациональная забастовка аграриев, к которым присоединились охотники, пчеловоды и шахтеры, переросла в открытые столкновения с полицией. Главные претензии протестующих связаны с Украиной и руководством ЕС, которое позволяет Киеву ввозить в Европу дешевую продукцию.

Вертолет с пилотом и четырьмя пассажирами практически рухнул на пляж на Гавайях. Во время полета отказал двигатель, лопасти перестали крутиться, летчику чудом удалось отвести машину от гор, затем он жестко приземлился на побережье. Один человек получил травму спины и был отправлен в больницу спецбортом спасателей, которые сразу после ЧП прибыли на место.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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