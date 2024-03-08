Новости мира: забор появился вокруг Капитолия в столице США

В столице США готовятся выступлению президента Джо Байдена, в котором глава государства расскажет о положении дел в стране. Специально к этому событию вокруг Капитолия появился забор. Американские СМИ пишут, что так президент решил защититься от сограждан во время ежегодного обращения к конгрессу.

Стоимость золота бьет рекорды. В четверг, 7 марта, цена на драгоценный металл поднялась до нового максимума – его продавали за 2 171,5 доллара за унцию. С начала недели желтый металл прибавил в стоимости уже более 3%. По словам аналитиков, это связано с ослаблением американской валюты.

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