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Новости

08 марта, 23:15

В мире

Полиция Грузии применила водометы, чтобы отогнать от ворот парламента протестующих

Полиция Грузии применила водометы, чтобы отогнать от ворот парламента протестующих

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В ходе акции протеста в Тбилиси пострадали несколько полицейских

В Тбилиси несколько полицейских пострадали в ходе акции протеста

Полиция Грузии применила водометы, чтобы отогнать от ворот парламента протестующих. Толпа пыталась прорваться через металлические ограждения и подошла вплотную к воротам здания.

Со стороны двора правоохранители пустили воду. Акция протеста против принятия законопроекта об иностранных агентах длится уже второй день. Число задержанных возросло до 76 человек.

По информации МВД Грузии, демонстранты вооружены электрошокерами, дубинками и камнями. В планах демонстрантов продолжать блокировать вход в парламент, чтобы не допустить депутатов к завтрашней сессии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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