Спецназ в Грузии применил воду, чтобы отогнать протестующих от ворот парламента

Правоохранители в Тбилиси напором воды отогнали от ворот парламента протестующих против принятия законопроекта об иностранных агентах, который может помешать получению Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза.

Трансляцию в прямом эфире ведут местные телеканалы. Протестующие попытались прорвать металлические ограждения и подобрались вплотную к воротам здания законодательного органа. Со стороны двора парламента силовики выпустили воду, чтобы отогнать участников акции протеста.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.