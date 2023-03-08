Число задержанных в Тбилиси на акции протеста возросло до 77. Правоохранители в Грузии задержали еще 10 участников акции протеста, прошедшей 7 марта у парламента. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Люди вышли на улицу после того, как в стране утвердили законопроект об иноагентах. Мирный митинг быстро перерос в беспорядки. Демонстрантов пришлось разгонять с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, водометов и дубинок.

По данным полиции, идентифицированы еще несколько человек, ведется операция по их задержанию.

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