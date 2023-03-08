Москвичам рассказали о последних событиях в мире

Тысячи человек вышли на акцию протеста в Грузии. Митингующие выступили против принятого в первом чтении законопроекта против иноагентов. Толпа собралась возле здания парламента в Тбилиси. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и водометы для разгона демонстрантов. Президент Грузии, которая сейчас находится в США, отменила все встречи и записала видеообращение к гражданам. В нем она заявила, что тоже не поддерживает принятый закон и готова наложить на него вето.

Ожесточенные столкновения демонстрантов и полиции начались во Франции. Правоохранители применили слезоточивый газ после того, как протестующие начали дробить асфальтовое покрытие и брусчатку, кидать в полицейских камни и бутылки с коктейлями Молотова. Это уже шестая акция протеста в стране. Французы выходят на улицы, чтобы заявить о своем несогласии с повышением пенсионного возраста.

Два самолета столкнулись в небе над Флоридой, после чего рухнули в озеро. Как сообщают американские СМИ, погиб по меньшей мере один человек, двое получили тяжелые ранения. К месту крушения направились спасатели. По их информации, один самолет полностью погрузился под воду, второй затоплен частично.

Экоактивисты облили здание министерства транспорта Германии. Они подъехали на пожарной машине и из брандспойта окатили стены струей окрашенной в оранжевый цвет. Видео опубликовано в соцсетях. Экоактивисты говорят, что эта акция – ответ на отказ от мер по защите климата.



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