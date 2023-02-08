Россиянам рассказали о строительных стандартах в Турции

Землетрясение разрушило от трех до пяти тысяч зданий в Турции. Большинство из них построили еще до 2000 года, когда власти ужесточили сейсмологические нормы.

Новые стандарты строительства были введены в Турции после землетрясения в 1999 году. Местные риелторы подтвердили: чем моложе здание, тем больше у него шансов устоять

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