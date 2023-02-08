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Россиянам рассказали о строительных стандартах в Турции

Россиянам рассказали о строительных стандартах в Турции

Пожар произошел в турецком порте Искендерун после землетрясения

Беспорядки вспыхнули на акции против пенсионной реформы в Париже

Правительство Германии подтвердило поставку 178 танков Leopard Украине

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Землетрясения магнитудой выше 5 зафиксированы в трех регионах Турции в течение 7 февраля

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Землетрясение разрушило от трех до пяти тысяч зданий в Турции. Большинство из них построили еще до 2000 года, когда власти ужесточили сейсмологические нормы.

Новые стандарты строительства были введены в Турции после землетрясения в 1999 году. Местные риелторы подтвердили: чем моложе здание, тем больше у него шансов устоять

Насколько современные дома безопасны при подземных толчках ? Как стихийное бедствие повлияет на цены недвижимости? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Землетрясение в Турции и Сирии
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